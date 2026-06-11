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НовостиОбщество11 июня 2026 10:11

На Ставрополье начали проводить семь новых видов операций по ОМС

На финансирование высокотехнологичной медицинской помощи предусмотрено 3,2 млрд рублей
Ева ТКАЧЕНКО
На Ставрополье начали проводить семь новых видов операций по ОМС

На Ставрополье начали проводить семь новых видов операций по ОМС

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье в 2026 году начали проводить семь новых видов операций по ОМС. Новые методы лечения внедрили сразу по нескольким медицинским направлениям. Так, в крае стали доступны операции по устранению нарушений сердечного ритма с использованием навигационной системы картирования сердца.

Врачи впервые стали выполнять бариатрические операции для лечения пациентов с тяжелыми формами ожирения, а также трансплантацию почки.

Расширились возможности и в сфере оториноларингологии. В регионе начали проводить современные операции при хронических заболеваниях носа, околоносовых пазух и глотки, а также реконструктивно-пластические вмешательства на звукопроводящем аппарате уха. Такие виды помощи доступны как взрослым, так и детям.

Пациенты могут получить высокотехнологичную лазерную хирургию при патологиях глазного дна различного происхождения и реконструктивно-пластические операции при заболеваниях конъюнктивы.

На финансирование высокотехнологичной медицинской помощи в Ставропольском крае в 2026 году предусмотрено 3,2 млрд рублей. Из них около 1,2 млрд рублей направят через систему обязательного медицинского страхования.

«Всего в текущем году медицинскими организациями Ставропольского края впервые проводится семь видов операций, финансирование которых входит в территориальную программу оказания бесплатной медицинской помощи», – рассказали в территориальном фонде ОМС по Ставропольскому краю.

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