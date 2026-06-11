На Ставрополье начали проводить семь новых видов операций по ОМС Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье в 2026 году начали проводить семь новых видов операций по ОМС. Новые методы лечения внедрили сразу по нескольким медицинским направлениям. Так, в крае стали доступны операции по устранению нарушений сердечного ритма с использованием навигационной системы картирования сердца.

Врачи впервые стали выполнять бариатрические операции для лечения пациентов с тяжелыми формами ожирения, а также трансплантацию почки.

Расширились возможности и в сфере оториноларингологии. В регионе начали проводить современные операции при хронических заболеваниях носа, околоносовых пазух и глотки, а также реконструктивно-пластические вмешательства на звукопроводящем аппарате уха. Такие виды помощи доступны как взрослым, так и детям.

Пациенты могут получить высокотехнологичную лазерную хирургию при патологиях глазного дна различного происхождения и реконструктивно-пластические операции при заболеваниях конъюнктивы.

На финансирование высокотехнологичной медицинской помощи в Ставропольском крае в 2026 году предусмотрено 3,2 млрд рублей. Из них около 1,2 млрд рублей направят через систему обязательного медицинского страхования.

«Всего в текущем году медицинскими организациями Ставропольского края впервые проводится семь видов операций, финансирование которых входит в территориальную программу оказания бесплатной медицинской помощи», – рассказали в территориальном фонде ОМС по Ставропольскому краю.

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