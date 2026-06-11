Около 700 миграционных нарушений выявили с начала лета на Ставрополье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае с начала лета полицейские выявили около 700 нарушений миграционного законодательства. В МВД подвели итоги первого этапа операции «Нелегал 2026». Сотрудники проверили около 1,2 тысячи объектов и больше двух тысяч транспортных средств.

В отделения МВД за нарушения попали более 400 мигрантов. На них составили порядка 300 протоколов. Кроме того, полицейские выявили 400 нарушений у работодателей, принимающих на работу иностранцев. Сумма штрафов, которые придется заплатить за все административные дела, составила около семи миллионов рублей.

Помимо огромных штрафов, 21 иностранцам запретили въезжать в Россию за нарушения миграционного законодательства. Также в МВД возбудили 27 уголовных дел по фактам организации незаконной миграции и фиктивной постановки на миграционный учет.

«Также вынесены постановления о выдворении за пределы РФ в отношении 64 иностранцев, нарушивших российское законодательство, 31 из которых состоит в Реестре контролируемых лиц, как незаконно находящиеся на территории России», – отчитались в МВД Ставропольского края.

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