Искусственный интеллект помогает южным аграриям точнее прогнозировать урожай

Эксперты Сбера рассказали о применении искусственного интеллекта (ИИ) в АПК. Фото: Игорь ПАНКРАТОВ

На международной выставке «PRO ЯБЛОКО 2026», посвящённой передовым методам выращивания, хранения и реализации плодово-ягодной продукции, эксперты Сбера рассказали о применении искусственного интеллекта (ИИ) в АПК.

В процессе обсуждения цифровых решений и развития модели современного садоводства, представители Сбера провели сессию «Цифровой сад 2030: искусственный интеллект, роботизация и автономные технологии». Здесь обсудили, в каких задачах ИИ-агенты на базе GigaChat Enterprise (ГигаЧат Бизнес) могут помочь аграриям.

На выставке «PRO ЯБЛОКО 2026» прошла сессия «Цифровой сад 2030: искусственный интеллект, роботизация и автономные технологии». Фото: Игорь ПАНКРАТОВ

Внедрение прикладного ИИ в агрохолдингах и даже малых КФХ сегодня идёт по трём ключевым векторам:

– Прогнозирование: расчёт выхода урожая, мяса или молока, потребительского спроса, производственных планов и даже сезонного найма сотрудников.

– ИИ-агенты: это специализированные ИИ-агрономы, ветеринары, бухгалтеры и эксперты по работе с персоналом. Они не заменяют людей, но уже кратно облегчают их нагрузку, берут на себя всю первичную аналитику.

– Компьютерное зрение: автоматизированный контроль техники, мониторинг поведения животных, распознавание болезней растений и сортности продукции, а также бесконтактное взвешивание скота.

Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников отметил:

«Технологии на базе искусственного интеллекта помогают южному агробизнесу повысить эффективность и нивелировать типовые проблемы. Например, в 2025 году из-за температурных рекордов в зону высокого риска вошли: Ставрополье, Краснодарский край и Ростовская область. ИИ, в том числе – и генеративные технологии Сбера, уже работает над прогнозами урожайности, учитывает температуру, изменение ареала вредителей, влажность и инсоляцию почвы. Каждому бизнесу важны свои сценарии работы ИИ-агентов, и мы адаптируем их под персональный запрос. Технологии на базе ГигаЧат Бизнес удобны и безопасны для работающего в любом сегменте бизнеса малого предприятия или крупнейшего агрокомплекса».