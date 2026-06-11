Жительница Невинномысска ответит в суде за кражу 11 млн у пожилой родственницы Фото: Ольга ЮШКОВА.

Жительницу Невинномысска будут судить за кражу 11 млн рублей у родственницы. 39-летняя аферистка, узнав о крупной сумме у 75-летней пенсионерки, решила нажиться.

Чтобы «защитить деньги от инфляции», женщина убедила пожилую родственницу купить две квартиры в Невинномысске. И даже пообещала помочь с бюрократией. Пенсионерка думала, что женщина после сделки оформит имущество на нее и сына.

«Для проведения всех необходимых процедур пенсионерка доверила карту с деньгами обвиняемой, которая совершила покупку, но одну квартиру оформила на себя, а вторую – на свою мать», – сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Обманутая пенсионерка пошла к правоохранительным органам. После этого аферистку задержали, на нее возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сейчас расследование завершили, и материалы отдали в суд.

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