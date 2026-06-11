Автомойку через суд потребовали убрать с участка в Нефтекумске на Ставрополье. Фото: прокуратура СК

В Нефтекумске на Ставрополье прокуратура добилась судебного решения против владельца автомойки, которая работала на участке с неподходящим видом разрешенного использования.

Проверка показала, что коммерческая организация эксплуатирует автомойку на земельном участке, предназначенном для размещения производственной базы. Такой вид использования не позволяет вести деятельность по оказанию подобных услуг.

При этом собственник не менял назначения участка в установленном порядке.

После выявленных нарушений прокуратура Нефтекумского округа обратилась в суд. Надзорное ведомство потребовало запретить использование земли не по целевому назначению, а также взыскать с владельца неустойку в размере 2000 рублей за каждый день неисполнения судебного решения.

Суд поддержал требования прокуратуры в полном объеме.

«Требования надзорного ведомства удовлетворены. Фактическое исполнение судебного решения – на контроле прокуратуры», – сообщили в прокуратуре Ставрополья.

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