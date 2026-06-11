Жители трех поселков Кузбасса боятся медведя у своих домов Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Кузбасса рассказали о встрече с медведем, который, по их словам, уже давно обосновался рядом с населенными пунктами. Поводом для беспокойства стала гибель домашнего животного на ферме неподалеку от леса.

Как сообщает VSE42.RU со ссылкой на местную жительницу, инцидент произошел вечером 5 июня. Из загона сбежали три свиньи. Две вскоре вернулись обратно, а одна – беременная самка – осталась неподалеку от хозяйства. Владельцы решили не загонять ее силой, чтобы не навредить животному.

Около 23 часов спокойствие нарушили собачий вой и громкие крики свиньи. Хозяева выбежали на улицу и увидели страшную картину. По словам женщины, животное было смертельно ранено, у него оказался перебит хребет.

«Чудом мой супруг избежал подобной участи и убежал с места происшествия!» – рассказала местная жительница.

На следующий день семья обратилась в полицию. После этого место происшествия осмотрели охотоведы. Специалисты обнаружили следы крупного медведя, а также лежанку хищника прямо на границе леса возле фермы. По словам опытных охотников, медведь использует это место уже продолжительное время.

Теперь жители опасаются за свою безопасность. Речь идет о территории рядом с поселками Крапивинский, Зеленогорский и Бартеновка. Люди переживают, что следующая встреча с хищником может закончиться куда серьезнее.

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