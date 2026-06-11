Все виды топлива подорожали на Ставрополье за неделю Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье за неделю со 2 по 8 июня 2026 года выросли цены на все виды автомобильного топлива. Данные еженедельного мониторинга приводит Северо-Кавказстат.

Средняя стоимость автомобильного бензина всех марок в регионе составила 69,42 рубля за литр. За неделю этот показатель увеличился на 0,35%.

Больше всего прибавил в цене бензин марки АИ-98 и выше. Средняя стоимость литра достигла 96,85 рубля, что на 0,60% больше, чем неделей ранее.

Дизельное топливо подорожало на 0,68% и теперь в среднем стоит 76,13 рубля за литр. Цена бензина АИ-95 выросла на 0,37% до 71,75 рубля за литр, а АИ-92 прибавил 0,31% и продается в среднем по 65,23 рубля.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru