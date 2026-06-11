Более 86 млн рублей направили на родовые сертификаты на Ставрополье Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала 2026 года услугами по родовым сертификатам воспользовались более семи тысяч жительниц Ставропольского края. Отделение СФР по краю перечислило медицинским учреждениям свыше 86 млн рублей за ведение беременности, помощь при родах и наблюдение за ребенком в первый год жизни.

Родовой сертификат позволяет будущим мамам бесплатно получать медицинское сопровождение на всех этапах беременности и после рождения малыша. В 2026 году его номинал составляет 12 тысяч рублей. Деньги напрямую поступают медицинским организациям, а не самим пациенткам.

«Сам документ оформляется врачом в электронном виде на любом сроке беременности при посещении женской консультации, в роддоме или в детской поликлинике. Женщина может самостоятельно выбрать медицинское учреждение для наблюдения во время и после беременности», – рассказали в отделении СФР по Ставрополью.

Электронный сертификат отображается на портале Госуслуг после его оформления медучреждением. При этом оплате подлежат только услуги, оказанные в рамках системы обязательного медицинского страхования. Если женщина получает медицинскую помощь на платной основе, сертификат не формируется.

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