На Всероссийском совещании садоводов особые надежды возложили на Кабардино-Балкарию

С приветствиями к участникам обратились глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Фото: Светлана Покровская

В рамках VIII Международной выставки «PRO ЯБЛОКО 2026» прошло Всероссийское совещание по развитию садоводства и питомниководства «Сады России 2026». Ключевой темой стало достижение показателей Доктрины продовольственной безопасности и полное самообеспечение страны яблоками в ближайшие 2–3 года.

Модератором выступил председатель Ассоциации питомниководов и садоводов Ставрополья Айдын Ширинов. С приветствиями к участникам обратились глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков и губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Основной доклад представил замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин. Он подчеркнул, что за последние 10 лет урожаи семечковых культур выросли более, чем втрое – с 656 тысяч до 2 миллионов тонн, и 99% из них приходится на яблоки.

«Стратегическая задача – достижение полного самообеспечения по яблоку. Президент и председатель Правительства ставили соответствующую задачу. Мы рассчитываем, что к 2030 году производство яблока достигнет 2,7 миллиона тонн, что перекроет внутренние потребности», – заявил Разин.

Особое внимание замминистра уделил вкладу Северного Кавказа в продовольственную безопасность страны.

«Казбек Валерьевич Коков назвал цифру 330 тысяч тонн единовременного хранения – впечатляюще. Но Кабардино-Балкарии нужно минимум 500–700 тысяч тонн, потому что там действительно очень существенные объёмы производства. Мы наращиваем объёмы, и современное хранение – гарантия качественных поставок в течение всего сезона», – отметил Андрей Разин.

Минсельхоз, по словам чиновника, прорабатывает предложение Кабардино-Балкарии о введении отдельного коэффициента субсидирования сверхинтенсивных садов. Кроме того, замминистра высоко оценил производство пластиковой тары в КБР, назвав его примером успешного импортозамещения.

Совещание подтвердило: государство не только ставит перед аграриями серьезные задачи, но и обеспечивает ресурсы для их выполнения, и будет и дальше наращивать поддержку отечественных садоводов.