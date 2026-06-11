Рынок «Лира» проверяют на Ставрополье после обнаружения бесхозного предмета

На место сразу же оперативно выехали все экстренные службы Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Подозрительный бесхозный предмет обнаружен вечером после рабочего дня в четверг на рынке «Лира» в Предгорном округе недалеко от Пятигорска. О происшествии сообщил в своих соцсетях глава округа Николай Бондаренко.

«В Единую дежурно-диспетчерскую службу поступило сообщение об обнаружении бесхозного предмета на территории рынка «Лира», вблизи здания администрации и банкомата», – написал он.

По его словам, на место сразу же оперативно выехали экстренные службы: подразделения МЧС и полиции Предгорного округа, а также скорая помощь из Пятигорска.

«Ситуация находится под контролем. Напоминаю: при обнаружении подозрительных предметов не приближайтесь к ним, не трогайте и незамедлительно сообщайте по номеру 112», – предупредил подписчиков глава округа.

Рынок «Лира» – один из крупнейших на Северном Кавказе мест для оптовой торговли. В день его посещают тысячи людей.

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