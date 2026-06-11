В овцеводческих хозяйствах Ставрополья начался сезон стрижки овец

В прошлом году в хозяйствах всех категорий края было получено 3,4 тысячи тонн шерсти Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В сельскохозяйственных предприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах Ставропольского края активно идет стрижка овец. По оперативным данным, острижено 274,3 тысячи голов, получено 897,6 тонн шерсти. Средний настриг на одну голову составляет 3,3 кг. Наиболее высокие показатели на одну овцу - от 6,1 кг до 4,3 кг шерсти.

Стрижка овец является ключевым технологическим этапом в овцеводстве. Высокое качество сырья достигается исключительно за счет грамотной организации и строгого соблюдения сроков стригальной кампании. Шерсть проходит обязательную классировку и прессование для сохранения товарных свойств.

«В текущем сезоне в организованном секторе планируется остричь 587,9 тыс. голов овец, в том числе 44 тысячи в племенных организациях. Ожидаемый валовой сбор шерсти - около двух тысяч тонн. В рамках краевой госпрограммы по развитию сельского хозяйства овцеводам предоставляют субсидии на возмещение части затрат на производство шерсти. В этом году на эти цели из двух уровней бюджетов предусмотрено более 54 млн рублей. Всего на развитие овцеводства в крае планируется направить около 100 млн, - рассказали в министерстве сельского хозяйства Ставропольского края.

В прошлом году в хозяйствах всех категорий края было получено 3,4 тысячи тонн шерсти, в том числе 800 тонн высококачественной тонкорунной и полутонкорунной.

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