Житель Дагестана проведет 15 лет за решеткой за финансирование террористов

Преступление выявили следователи СК и сотрудники УФСБ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Южный окружной военный суд приговорил уроженца Дагестана к 15 годам лишения свободы за финансирование терроризма.

Как установило следствие, в период с 15 апреля по 5 мая 2020 года, находясь в Кисловодске, мужчина перевёл деньги на счёт участника запрещенной в России международной террористической организации. Преступление выявили следователи СК и сотрудники УФСБ.

Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы. Первые пять лет осуждённый проведёт в тюрьме, а оставшийся срок – в исправительной колонии строгого режима. Приговор ещё не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, ранее сообщалось, что у курьера мошенников на Ставрополье украли деньги обманутой пенсионерки. Краснодарец должен был спрятать их в тайнике по координатам, но не дошел.

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