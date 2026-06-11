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НовостиОбщество11 июня 2026 18:44

Найденный на рынке «Лира» под Пятигорском бесхозный предмет не опасен

Оперативные службы проверили забытый пакет и не нашли ничего подозрительного
Татьяна ГУЩИНА
На место сразу же оперативно выехали все экстренные службы

На место сразу же оперативно выехали все экстренные службы

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Оставленный на территории рынка «Лира» в Предгорном округе близ Пятигорска предмет не представляет опасности. Такой вывод сделали оперативные службы после тщательного обследования территории торговых площадей. Об этом сообщил подписчикам своих соцсетей глава Предгорного округа Николай Бондаренко.

Напомним, вечером в четверг на рынке «Лира» был обнаружен подозрительный предмет. Немедленно на место происшествия для выяснения обстоятельств прибыли все экстренные службы округа. Обследование показало, что бесхозный пакет не представляет опасности.

«Все экстренные службы завершили работу. Угрозы для жизни и здоровья людей нет», – написал глава округа.

Он также поблагодарил местных жителей и правоохранительные органы за бдительность и оперативность.

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