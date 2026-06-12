Паводковая ситуация после майских дождей стабилизировалась на Ставрополье

В отдельных территориях зафиксировали подтопления домов, земельных участков, дорог и сельхозугодий. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Паводковая обстановка в Ставропольском крае, обострившаяся из-за сильных дождей в мае, пришла в норму. О стабилизации ситуации сообщил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Олег Безменов.

По его словам, весной 2026 года регион испытал рекордную нагрузку на свою гидротехническую инфраструктуру. В апреле выпало количество осадков, эквивалентное двум месячным нормам, а в мае – еще трем. Наиболее сильные ливни пришлись на вторую половину месяца, когда на край оказал влияние Каспийский циклон.

В результате подъема уровня воды в крупных реках (Кума, Егорлык и Калаус) и малых водотоках, а также переполнения водохранилищ, специалистам пришлось проводить контролируемые сбросы воды. Это привело к подтоплениям жилых домов, участков, дорог и сельскохозяйственных угодий в отдельных районах.

Тем не менее, по словам министра, водохозяйственный комплекс края практически полностью справился с последствиями стихии. На текущий момент дожди прекратились, вода спала, и обстановка стабилизировалась.

В министерстве также рассказали, что предстоящий паводок, вызванный таянием ледников в горах, не вызовет проблем. Согласно данным Росгидромета, запасы снега в этом году невелики, что исключает значительный подъем уровня воды.

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