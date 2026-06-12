В День России на Ставрополье пройдет фестиваль казачьих воинских искусств

В рамках мероприятия пройдут традиционные казачьи скачки. Фото: соцсети главы округа.

Фестиваль казачьих воинских искусств «Георгиевская Казарла» снова пройдет на Ставрополье. Мероприятие проведут в День России в станице Лысогорской. На склоне горы Лысой в этот день соберутся гости из разных регионов.

«Казачество – большая дружная семья, которая сохраняет, объединяет и передает традиции на века. Любой, кто проникнется его культурой, уже не сможет быть равнодушным», – рассказал глава Георгиевского округа Андрей Зайцев.

В рамках мероприятия пройдут традиционные казачьи скачки, состязания по конной рубке, показательные выступления и конкурсы. Гостей будут развлекать местные народные коллективы. Участие примут не только опытные казаки, но и младшее поколение. Школьники из казачьих классах покажут, чему научились у своих наставников.

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