Накануне Дня России юные ставропольцы впервые получили паспорта

Важный документ получили 19 подростков. Фото: администрация Ставрополя

Юные жители Ставрополя впервые получили паспорта. Торжественная церемония вручения прошла в преддверии Дня России в Ставрополе. Важный документ в канун праздника получили 19 подростков.

«Это первый серьезный шаг во взрослую жизнь, символ причастности к судьбе великой страны. Уверен, каждый из вас будет достойным гражданином России. Ставрополь гордится своей молодежью!» – поздравил школьников глава города Иван Ульянченко.

На церемонии вручения также присутствовали почетные гости. Они поздравили ребят с этим важным событием и пожелали успехов. Вместе с тем, они напомнили школьникам об ответственности, наступающей с переходом в новый этап жизни. Также на праздничном мероприятии присутствовали родители школьников.