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НовостиОбщество12 июня 2026 9:02

В Ставрополе откроют тематическую фотозону «В кадре с Россией»

В День России в краевой столице пройдут торжественные мероприятия
Алевтина КРАСНОБАЕВА
День России – один из самых молодых государственных праздников в нашей стране

День России – один из самых молодых государственных праздников в нашей стране

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В День России на Ставрополье проведут программу с фестивалями и конкурсами. Так, в краевой столице откроется тематическая фотозона «В кадре с Россией». Ее можно найти на площадке возле краевого театра кукол. Также в Ставрополе пройдет уличная акция «Горжусь страной» и концерт возле академического театра имени М.Ю. Лермонтова.

Важно! В краевой столице будут действовать ограничения движения. Список перекрытых дорог опубликован здесь.

«Праздничные концерты ждут гостей в парках «Центральный» и Победы, в сквере Героев России. Городская патриотическая программа «Мы - Россия!» с приглашением участников спецоперации состоится на площади Святого князя Владимира», – говорится в сообщении пресс-службы губернатора Ставрополья.

Праздничная программа пройдет также в городах-курортах. Так, мероприятия подготовили в Железноводске, Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках и других городах КМВ.