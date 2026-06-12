Митрополит Кирилл выразил соболезнования после пожара в ессентукском храме

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл. Фото: Ставропольская митрополия

Митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл выразил соболезнования в связи с пожаром в храме святителя Николая Чудотворца в Ессентуках. Обращение адресовано к архиепископу Пятигорскому и Черкесскому Феофилакту. Уничтожение храма он назвал великой утратой не только для жителей города, но и для всей РПЦ.

«С глубокой скорбью и сердечной болью узнал о страшном пожаре, уничтожившем храм во имя святителя Николая Чудотворца в городе Ессентуки. Мы скорбим о потере места молитвы, где поколения верующих возносили свои прошения ко Господу», – говорится в обращении.

Митрополит выразил уверенность, что святыня будет восстановлена общими усилиями. Он попросил передать прихожанам слова поддержки и пожелал им скорейшего утешения. Кстати, местные жители сразу же пришли на помощь и стали разбирать завалы.

Причину пожара уже удалось установить.