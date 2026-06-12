В День России на Ставрополье развернули 60-метровый триколор

В патриотической акции приняли участие более тысячи местных жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Ставрополья развернули 60-метровый флаг в День России. Огромное полотно с триколором появилось на горе Юца в Предгорном округе. В патриотической акции приняли участие более тысячи местных жителей.

«Мысли каждого жителя Предгорья – с нашей страной и её защитниками. В этот день мы вместе подняли символ нашей гордости. Такие моменты дают бойцам понимание: Предгорье ждёт их и поддерживает», – сказал глава Предгорного округа Николай Бондаренко.

К акции через прямой эфир присоединились бойцы СВО. Они поприветствовали жителей округа, поблагодарили за поддержку и также подняли триколор. Для детей организовали подвижные игры, конкурсы и аквагрим с символикой российского флага. Вместе с ведущим юные участники исполнили государственный гимн.