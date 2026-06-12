В детских садах и лагерях Ставрополья прошли мероприятия ко Дню России

В образовательных учреждениях края прошли мероприятия ко Дню России. Программы провели в детских садах, пришкольных лагерях, колледжах и вузах Ставропольского края.

Для детей и молодежи организовали познавательные занятия, интеллектуальные игры на знание государственной символики и исторических дат, конкурсы рисунков на асфальте и патриотические выступления.

«В крае, где мирно соседствуют более ста народов и этнических групп, идеи патриотизма и гражданской идентичности обретают глубокое звучание. Именно в образовательных организациях закладываются основы уважения к прошлому, гордости за достижения современной России и веры в ее достойное будущее», — сказала министр образования Ставропольского края Мария Смагина.

В пришкольных лагерях работали творческие мастерские, где дети мастерили открытки и поделки с изображением триколора. Для студентов колледжей и вузов провели исторические игры. А воспитанники детских садов поучаствовали в развивающих занятиях и праздничных программах.