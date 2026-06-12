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НовостиОбщество12 июня 2026 13:03

Волонтеры округа Ставрополья изготовили более двух тысяч маскировочных сетей

За два года добровольцы группы «Свеча Победы» также изготовили 23 тысячи окопных свечей
Алевтина КРАСНОБАЕВА
Участники группы «Свеча Победы» на протяжении двух лет помогают участникам СВО. Фото: администрация Ипатовского округа

Участники группы «Свеча Победы» на протяжении двух лет помогают участникам СВО. Фото: администрация Ипатовского округа

Волонтеры из Ипатовского округа Ставрополья изготовили более 2 тысяч маскировочных сетей. Участники группы «Свеча Победы» на протяжении двух лет помогают участникам СВО. Они также создали 23 тысячи окопных свечей. Добровольцы также регулярно собирают и отправляют в зону СВО продукты, медикаменты, одежду, стройматериалы и инструменты.

«Среди волонтеров есть юная Виктория Сыромятникова. Накопленные средства девушка тратит на изготовление сухариков со специями, плетет маскировочные сети, делает окопные свечи и вместе с мамой участвует в работе привалов», – рассказала глава округа Вера Шейкина.

На привалах в зоне спецоперации волонтеры вместе с группами из Краснодарского края и Ростовской области встречают бойцов СВО. Им передают гуманитарную помощь и испеченную своими руками выпечку.