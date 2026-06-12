Волонтеры округа Ставрополья изготовили более двух тысяч маскировочных сетей

Участники группы «Свеча Победы» на протяжении двух лет помогают участникам СВО. Фото: администрация Ипатовского округа

Волонтеры из Ипатовского округа Ставрополья изготовили более 2 тысяч маскировочных сетей. Участники группы «Свеча Победы» на протяжении двух лет помогают участникам СВО. Они также создали 23 тысячи окопных свечей. Добровольцы также регулярно собирают и отправляют в зону СВО продукты, медикаменты, одежду, стройматериалы и инструменты.

«Среди волонтеров есть юная Виктория Сыромятникова. Накопленные средства девушка тратит на изготовление сухариков со специями, плетет маскировочные сети, делает окопные свечи и вместе с мамой участвует в работе привалов», – рассказала глава округа Вера Шейкина.

На привалах в зоне спецоперации волонтеры вместе с группами из Краснодарского края и Ростовской области встречают бойцов СВО. Им передают гуманитарную помощь и испеченную своими руками выпечку.