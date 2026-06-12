На Ставрополье усилят борьбу с браконьерством

Сотрудники ведомства получили новые автомобили. Фото: минприроды Ставропольского края

В минприроды Ставропольского края усилят борьбу с браконьерством. Для этого сотрудники отдела охраны, контроля и надзора за использованием объектов животного и растительного мира получили два новых автомобиля LADA Niva Legend. Ключи от машин получили инспекторы: Александр Новик-Качан, который курирует Кочубеевский и Андроповский округа и Максим Постольник, который отвечает за Будённовский и Советский округа.

«В крае 109 охотничьих угодий общей площадью 6035 тысяч га, из которых 27 являются государственными общедоступными, а 82 закреплены за охотничьими хозяйствами», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что новая техника поможет инспекторам выявлять и пресекать факты браконьерства, оперативно реагировать на нарушения природоохранного законодательства, а также контролировать состояние охотничьих ресурсов.