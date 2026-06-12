На Ставрополье банк оштрафовали за нежелательные рекламные звонки и сообщения

Банк оштрафован на 600 тысяч рублей за рекламные звонки и СМС без согласия абонентов Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье оштрафовали банк за агрессивную рекламу. Жители региона пожаловались на то, что финансовая организация звонила и отправляла СМС-рассылку без разрешения граждан.

«Наложение штрафов за распространение рекламы без согласия абонента – это не просто мера ответственности, а важный элемент формирования цивилизованных практик взаимодействия бизнеса с потребителями» - Диана Табулова, сотрудник отдела надзора за соблюдением рекламного законодательства ставропольского УФАС.

По результатам рассмотрения дел управление признало действия банка противоречащими нормам рекламного законодательства. На организацию наложили два штрафа по 300 тысяч рублей.

Сотрудники ведомства добавили, что соблюдение требований о предварительном согласии абонента — обязательное условие для распространения рекламы по сетям электросвязи.