В Кисловодске пройдет исторический музыкальный маршрут с военными оркестрами

Каждый оркестр выступит в своей части маршрута. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кисловодске пройдет первый исторический музыкальный маршрут с военными оркестрами. Мероприятие организуют 13 июня в Национальном парке «Кисловодский». Его устраивают в рамках всероссийского смотра-конкурса и фестиваля военных оркестров войск национальной гвардии РФ «Музыка. Кавказ. И блеск военной меди!».

«На семи площадках парка – Каскадной лестнице, Первомайской поляне, у нижней станции канатной дороги, в Долине роз, на Аллее 70-летия Победы, Царской поляне и у Нарзанной галереи – оркестры будут исполнять музыку разных исторических эпох России. Для Кисловодска это не просто концертная программа, а большой культурный проект федерального уровня», – рассказал глава Кисловодска Евгений Моисеев.

В программе стоят классические произведения, торжественные марши, народные мелодии и современные аранжировки. В каждой части маршрута будет выступать один оркестр. Кроме того для гостей подготовят интерактивные зоны, в которых будут представлены исторические персонажи каждой эпохи.