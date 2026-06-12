В Железноводске открыли две экспозиции о жизни Льва Толстого на Кавказе

В филиале Государственного музея-заповедника Л.Н. Толстого торжественно открылись две новые экспозиции. Фото: соцсети Евгения Бакулина

В Железноводске открылись две новые экспозиции, посвященные жизни Льва Толстого на Кавказе. Новые экспонаты появились в филиале Государственного музея-заповедника Л.Н. Толстого. Их названия: «Три Марии в жизни Льва Толстого: мать, сестра, дочь» и «“...здесь я стал лучше”. Лев Толстой на Кавказе».

«Открытие новых экспозиций в Культурном центре имени Л.Н. Толстого в Железноводске — это не просто пополнение музейного фонда. Это возможность для каждого прикоснуться к истории, лучше понять гения Льва Толстого и увидеть, как многогранна была его жизнь, в том числе и в период его пребывания на прекрасном Кавказе», – сказал мэр Железноводска Евгений Бакулин.

На церемонии присутствовали праправнук писателя и гендиректор музея-заповедника Владимир Толстой, а также директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» Екатерина Толстая. Они подчеркнули преемственность музейной работы и поделились своим видением важности сохранения и передачи памяти о классике.

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