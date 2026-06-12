На жителей Ставрополя обрушился смерч и град

Читатели пишут, что побило Ташлу, Старомарьевское шоссе и район ЖД вокзала. Фото: очевидцы

На Ставрополь обрушилась стихия. В День России, 12 июня, погода не смогла порадовать жителей края. Сначала вблизи Ставрополя местные люди заметили темную воронку, похожую на смерч.

А вскоре после этого погода совсем испортилась. Над городом раздавались раскаты грома, пошел дождь. Местами в краевой столице прошел град – его заметили в районе ЖД вокзала, Старомарьевского шоссе, на Ташле. Также побило Михайловск.

Ранее на Ставрополье объявили штормовое предупреждение. По данным РСЧС, 12, 13 и 14 июня в крае местами ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, град и шквалистый ветер. Также синоптики предупреждают о порывах ветрах до 20-25 м/с.

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