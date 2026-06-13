«Родину слонов» и «Город древней истории» представил Ставрополь на турфоруме

На ВДНХ в Москве прошёл Международный туристский форум «Путешествуй!», в котором приняла участие делегация из Ставрополя. Гостям форума представили сразу два оригинальных туристических бренда: «Ставрополь - родина слонов» и «Ставрополь - город древней истории».

Стенд Ставрополя превратился в маленькое путешествие сквозь века. Посетители могли по настоящему окунуться в атмосферу прошлого. Для них организовали интерактивные площадки и мастер классы по древним ремёслам.

«В рамках форума были подписаны соглашения о сотрудничестве с Якутией, Владимирской областью, Санкт-Петербургом и Севастополем. Участие в «Путешествуй!» позволило укрепить позиции Ставрополя на межрегиональном туристском рынке и привлечь внимание к городу как к перспективному направлению для путешествий», - отметил глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Бренды, представленные на форуме подчеркивают богатую историю краевой столицы: на территории города были обнаружены уникальные палеонтологические находки, здесь переплелись культуры разных эпох и народов, оставив после себя множество памятников и легенд.

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