На Ставрополье завершилось голосование за объекты благоустройства

Ставропольцы выбрали объекты благоустройства в своих городах и селах. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Ставропольском крае 12 июня в 23:59 завершилось масштабное голосование за объекты благоустройства. Почти 600 тысяч жителей региона определили, какие общественные пространства преобразятся в следующем году. Выбор был непростым: на голосование выставили 164 объекта - парки, скверы, набережные, площади и аллеи.

Голосование проходило в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Участие могли принять все жители края старше 14 лет. Самую высокую гражданскую активность проявили жители Благодарненского, Труновского и Ипатовского округов. А по числу проголосовавших в абсолютных цифрах лидируют другие муниципалитеты: Шпаковский округ, Георгиевский округ и, конечно, краевая столица - город Ставрополь.

«Спасибо каждому, кто принял участие. Особые слова благодарности – волонтерам, организаторам и всем, кто помогал проводить голосование. В ближайшую неделю будут подведены официальные итоги и определены объекты-победители», - написал губернатор Владимир Владимиров в своих соцсетях.

Объекты-победители получат финансирование и попадут в план благоустройства на следующий год.

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