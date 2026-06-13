Из-за ДТП поезд Адлер-Ставрополь задержался на 10 минут

Фото: Мария АНАНОВА. Перейти в Фотобанк КП
Трагедия едва не случилась на станции Рыздвяная на территории Ставропольского края. Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожные пути прямо перед приближающимся пассажирским поездом №454, следовавшим из Адлера в Ставрополь.
Машинист экстренно затормозил, но столкновения избежать не удалось. Поезд задел автомобиль. К счастью, по предварительным данным, никто не пострадал. Схода вагонов не произошло.
После оформления происшествия поезд продолжил движение по маршруту. Задержка в пути составила всего 10 минут.
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