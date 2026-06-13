Ставропольским охотникам выдают разрешение на добычу дичи

Собираясь на охоту главное не забыть про разрешение. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

На Ставрополье с 4 июня 2026 года открыта выдача разрешений на добычу дичи в общедоступных охотничьих угодьях. Краевое минприроды опубликовало список видов, разрешенных к добыче – это вяхирь, сизый голубь, кольчатая горлица, перепел и вальдшнеп.

Для получения разрешения необходимо оплатить госпошлину в размере 650 руб., а также подать заявление любым удобным способом: через МФЦ, на портале «Госуслуг» или лично в министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Ставропольского края по адресу: г. Ставрополь, ул. Голенева, 18.

Желающим пострелять дичь нужно помнить, что охота без разрешения является незаконной и влечёт административную или уголовную ответственность в зависимости. Например, согласно статье 8.37 КоАП РФ, нарушение правил охоты, включая охоту без соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов, может обернуться штрафом до 4 000 рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой либо лишение права осуществлять охоту на срок до 2 лет.

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