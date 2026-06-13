Бастрыкину доложат о расследовании нападения на фельдшера скорой в Пятигорске

Главе Следкома России доложат о ходе расследования. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Глава Следкома России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения на фельдшера скорой помощи в Пятигорске.

«КП-Северный Кавказ» ранее писала, что бригада скорой прибыла на вызов, девушка-фельдшер оказывала помощь женщине. Близкие пациентки агрессивно отреагировали на действия медика и напали на нее. Второй фельдшер попытался остановить их, но не успел – девушка получила телесные повреждения, ей потребовалась госпитализация.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 112 УК РФ (причинение средней тяжести вреда здоровью)», - рассказали в Следкоме Ставропольского края.

В свою очередь, глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов заявил, что окажет пострадавшей всю необходимую поддержку, а виновные должны понести суровое наказание.

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