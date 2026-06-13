Мужчина хотел украсть велосипед в Северной Осетии и уснул на месте преступления

Незадачливый грабитель задержан, сейчас он под подпиской о невыезде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

78 летняя жительница Пригородного района, которая руководит фермерским хозяйством у дороги «Владикавказ – Архонская», сообщила в полицию, что кто то пытался украсть вещи с её территории.

Полицейские быстро разобрались, в чём дело, и поймали подозреваемого. Им оказался 47 летний мужчина из Беслана, который ранее уже имел неприятности с законом.

Задержанный рассказал, как он пробрался на территорию хозяйства. Возле ворот он заметил спортивный велосипед и сварочный аппарат. Общая стоимость вещей - 25 тысяч рублей. Злоумышленник собирался их украсть, но планы сорвались из за погоды: начался дождь.

Чтобы укрыться от дождя мужчина залез в технику, припаркованную на территории хозяйства, и уснул. Утром его там нашли и сразу задержали.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на кражу». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», - рассказали в МВД по РСО-Алания.

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