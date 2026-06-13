В долине роз Кисловодского парка стартует сезон цветения

Розы тщательно подбирают для создания стройной композиции. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

В Кисловодском национальном парке стартует сезон цветения роз. Главное сокровище города-курорта - Долина роз - совсем скоро превратится в роскошный цветочный ковёр. «Розовое море» насчитывает более 30 сортов. Их цвет, размер и другие особенности тщательно подобраны для создания стройной композиции.

Названия видов роз в Кисловодском парке звучат как музыка: чайно-гибридные, флорибунда, плетистые, полиантовые, шрабы и грандифлора.

«В долине соседствуют как современные розы, так и почтенные сорта. Например, «Глория Дей» и «Оранж Триумф» выведены ещё в 1930-х годах. А такие розы, как «Эль» и «Дольче Вита», - уже в 2000-х. Есть здесь и знаменитые английские парковые розы Дэвида Остина - сорта «Абрахам Дерби» и «Джеймс Л. Остин», - сообщает администрация парка.

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