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НовостиОбщество14 июня 2026 6:40

С начала года в Апанасенковском округе Ставрополья заключили 17 соцконтрактов

Чаще всего его берут для помощи в развитии бизнеса
Маргарита КОТОВА
С начала года в Апанасенковском округе Ставрополья заключили 17 соцконтрактов

С начала года в Апанасенковском округе Ставрополья заключили 17 соцконтрактов

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Апанасенковском округе Ставрополья с начала 2026 года 17 местных жителей оформили социальные контракты. Государственную помощь предоставляют по региональному проекту «Многодетная семья» нацпроекта «Семья». Деньги выделяют на открытие своего дела, развитие подсобного хозяйства и трудоустройство.

Чаще всего деньги соцконтракта используют на развитие бизнеса. Так, один житель муниципалитета воспользовался поддержкой для покупки шиномонтажного станка и открыл мастерскую. Власти уверены, что социальный контракт помогает повысить благосостояние семей.

«Всего в этом году в округе планируется заключить 49 социальных контрактов на общую сумму 10,8 млн рублей. Прием заявлений на оформление господдержки ведется управлением труда и социальной защиты населения администрации», – заявили в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставропольского края.