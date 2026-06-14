Водитель питбайка без прав разбился о дорожное ограждение на Ставрополье

Фото: ГАИ Ставропольского края

В Кочубеевском округе Ставрополья водитель питбайка разбился о дорожное ограждение. По данным регионального ГАИ, мотоциклист ехал по третьему километру трассы «Невинномысск – Эрсакон» рано утром 14 июня. Разогнавшись до опасной скорости, он не справился с управлением и врезался в препятствие.

«В автоаварии, 28-летний водитель (мужчина, местный житель) получил травмы с которыми госпитализирован в больницу Невинномысска, где впоследствии скончался», – сообщили в Госавтоинспекции Ставропольского края.

Оказалось, водителя спортинвентаря лишили прав, а также он ехал без шлема и защитной экипировки. Автоинспекторы назвали это причиной таких тяжких травм, от которых мужчина умер. Сотрудники ведомства начали проверку трагедии.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru