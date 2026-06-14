Сезон сбора черешни начался в Предгорном округе Ставрополья

Сбор черешни начался на Ставрополье Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Предгорном округе Ставрополья начался сезон сбор черешни ранних сортов. Аграрии работают в КФХ села Этока. В саду на площади 10 гектаров возделывают порядка 600 плодовых деревьев 10 сортов. Продукцию везут на местные рынки, Ростов-на-Дону, Волгоград, Сочи и другие города России.

Всего в муниципалитете черешней занимаются пять фермерских хозяйств. Они работают в селах Этока, Урожайном и Новоблагодарном. Некоторым аграриям оказывают государственную поддержку: компенсируют часть затрат на покупку саженцев, а также в виде субсидии на приобретение оборудования.

«Развитие садоводства остается одним из приоритетов агропромышленного комплекса региона. На поддержку этого направления в рамках госпрограммы “Развитие сельского хозяйства Ставропольского края” в 2026 году направят более 520 млн рублей», – заявили в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства Ставрополья.

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