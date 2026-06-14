Пикап для тяжелого пулемета и дрондетектор передали в зону СВО из Кисловодска

Фото: соцсети мэра Кисловодска

Из Кисловодска в зону СВО отправили пикап, на который установят тяжелый пулемет, и дрондетектор «Булат-4». Машину проверили по техническому состоянию и загрузили в салон гуманитарную помощь, а также маскировочные сети. Посылки уже доехали до бойцов.

«Да ещё и дрондетектор ‘’Булат-4’’ получили ‘’в нагрузку’’! Этот аппарат невероятное множество раз спасал технику и самих бойцов в зоне проведения СВО, заблаговременно предупреждая экипаж о приближении дронов противника», – пишет мэр курорта Евгений Моисеев.

Пикап будет выступать в качестве полноценной боевой единицы, способной выполнять сложные задачи. Деньги на покупку техники помогли средства, собранные на благотворительных ярмарках и других патриотических мероприятиях.