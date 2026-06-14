Более 5000 человек собрались на историческом музыкальном маршруте в Кисловодске

Фото: администрация Кисловодска

В Кисловодске более 500 тысяч человек собрались на историческом музыкальном маршруте. Участие в мероприятии в национальном парке приняли военные духовые оркестры в рамках Всероссийского смотра-конкурса и фестиваля «Музыка. Кавказ. И блеск военной меди!».

«На семи площадках парка – Каскадной лестнице, Первомайской поляне, у нижней станции канатной дороги, в Долине роз, на Аллее 70-летия Победы, Царской поляне и у Нарзанной галереи – военные оркестры исполнили музыку разных исторических эпох России: торжественные марши, классические произведения, народные мелодии и современные аранжировки», – говорит мэр Кисловодска Евгений Моисеев.

Также на маршруте работали интерактивные зоны с историческими персонажами. Мэр курорта уверен, что это большое культурное событие федерального уровня. На мероприятии соединилась музыка, история, природа и объекты нацпарка.