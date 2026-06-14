Жителей Ставрополя приглашают к участию во всероссийской акции «Свеча памяти» Фото: Ольга ЮШКОВА.

Жителей Ставрополя приглашают к участию во всероссийской акции «Свеча памяти». Онлайн-мероприятие приурочено ко Дню памяти и скорби – он пройдет 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны. Зажечь свечу и вспомнить героев можно виртуально.

«Чтобы принять участие, необходимо перейти на сайт деньпамяти.рф, выбрать акцию “Свеча памяти” и нажать кнопку “Зажечь свечу памяти”. На сайте также есть интерактивная карта, где отмечена активность участников из разных регионов. С помощью ресурса можно адресно помочь ветеранам», – рассказали в администрации Ставрополя.

Целью акции поставили сохранение исторической памяти о Великой Победе, напоминание о 27 млн погибших. Также традиционно 21 июня на Крепостной горе в краевой столице пройдет патриотическая акция «Огни памяти».