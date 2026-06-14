Полицейские из Ставрополя сдали кровь в преддверии дня донора

Фото: МВД Ставропольского края

В Ставрополе полицейские в преддверии Международного дня донора сдали кровь в краевой станции переливания. Сотрудники МВД пополнили банк крови, который необходим для спасения пациентов в медучреждениях края. Участниками акции также стали общественники.

«Перед процедурой все добровольцы, как того требуют правила, прошли необходимое медицинское обследование: терапевтический осмотр, экспресс-анализ уровня гемоглобина и определение группы крови», – рассказали в МВД Ставропольского края.

Сотрудники полиции добавили, что, сдавая кровь, они дарят надежду тем, кто борется за жизнь. Самим правоохранителям важно в этом случае не только стоять на страже порядка, но и быть готовым всегда прийти на помощь в самой сложной ситуации.