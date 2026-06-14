Из горящей многоэтажки в Ставрополе эвакуировали 46 человек

Фото: МЧС Ставропольского края

В Ставрополе на улице Чапаева, 17Б загорелась квартира в пятиэтажке. По данным краевого управления МЧС, пожар начался на первом этаже. Из дома быстро эвакуировали 46 человек, в том числе семерых детей. Погибших и пострадавших нет.

«Дальнейшая информация уточняется. Всего на место выдвинулось

21 человек, семь единиц техники», – говорится в сообщении МЧС Ставропольского края.

В настоящее время неизвестна площадь и причина горения. Почему начался пожар, специалисты будут устанавливать лишь после полного тушения. Пока что идет ликвидация возгорания.

UPD: пожар полностью ликвидировали на площади 10 квадратных метров.

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