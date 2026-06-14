Беспилотную опасность объявили на Ставрополье вечером 14 июня

Беспилотная опасность действует на Ставрополье Фото: Олег Укладов. Перейти в Фотобанк КП

Режим беспилотной опасности объявили на Ставрополье вечером 14 июня. РСЧС предупреждает о потенциальной угрозе на территории Северного Кавказа. Жителям и гостям региона рекомендовали спрятаться в комнате с несущими стенами или в помещениях без окон.

«Будьте бдительны! Возможны ограничения в работе мобильного интернета и перебои в приеме сигнала цифрового эфирного телевидения. За помощью обращайтесь по единому телефону экстренных служб – 112», – сообщили в РСЧС.

Всем, кто находится на территории Ставропольского края, рекомендуется следить за передаваемыми сообщениями. Когда режим беспилотной опасности снимут, РСЧС проинформирует дополнительно.

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