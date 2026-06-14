Сотрудник СКР Ставрополья получил звание «Почетный донор России»

Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

Сотрудник СУ СКР по Ставропольскому краю получил звание «Почетный донор России». Андрей Попенко за восемь лет 44 раза сдавал цельную кровь и ее компоненты. Награду следователю вручили в Ставропольской краевой станции переливания крови. Об этом сообщили в Следкоме 14 июня – в Международный день донора.

«Для меня донорство давно стало традицией. По роду службы понимаю, насколько хрупка человеческая жизнь, но в наших силах сделать ее крепче и даже спасти. Как офицер Следственного комитета я стараюсь быть там, где нужна помощь», – говорит Андрей Попенко.

Ранее сообщалось, что сотрудники МВД сдали кровь в преддверии Международного дня донора. Сотрудники МВД пополнили банк крови, который необходим для спасения пациентов в медучреждениях края.