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НовостиОбщество14 июня 2026 19:20

Сотрудник СКР Ставрополья получил звание «Почетный донор России»

14 июня отмечается Всемирный день донора
Маргарита КОТОВА
Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

Фото: СУ СКР по Ставропольскому краю

Сотрудник СУ СКР по Ставропольскому краю получил звание «Почетный донор России». Андрей Попенко за восемь лет 44 раза сдавал цельную кровь и ее компоненты. Награду следователю вручили в Ставропольской краевой станции переливания крови. Об этом сообщили в Следкоме 14 июня – в Международный день донора.

«Для меня донорство давно стало традицией. По роду службы понимаю, насколько хрупка человеческая жизнь, но в наших силах сделать ее крепче и даже спасти. Как офицер Следственного комитета я стараюсь быть там, где нужна помощь», – говорит Андрей Попенко.

Ранее сообщалось, что сотрудники МВД сдали кровь в преддверии Международного дня донора. Сотрудники МВД пополнили банк крови, который необходим для спасения пациентов в медучреждениях края.