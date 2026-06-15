В Ставрополе начали обновление детских площадок

В городе появятся новые места для отдыха и занятий спортом. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Ставрополе приступили к основному этапу обновления двух детских игровых зон. Как сообщил глава города Иван Ульянченко в своих соцсетях, площадки расположены на проспекте Юности и улице Бруснева.

На обеих локациях уже завершили подготовку оснований для будущего оборудования. Сейчас специалисты прокладывают дорожки и устанавливают бордюры.

Общая площадь обновляемых территорий превышает 1,5 тысячи квадратных метров. На них появятся многофункциональная детская площадка, спортзона с антивандальными тренажёрами, а также зона спокойного отдыха.

Также на площадках смонтируют новую линию уличного освещения с современными светодиодными светильниками. Работы идут по графику. Завершение проекта позволит создать комфортное пространство для семей с детьми и любителей активного отдыха.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru