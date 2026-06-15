В Ставрополе предпринимателей научат зарабатывать с искусственным интеллектом

Ставропольских предпринимателей научат зарабатывать с ИИ-технологиями. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Городской центр предпринимательства Ставрополя (улица Ленина, 301) приглашает владельцев бизнеса, маркетологов и всех, кто хочет развивать своё дело, на встречу «Перезагрузка бизнеса: технологии будущего и язык настоящего». Мероприятие пройдет 24 июня в 11:00.

Гостей ждут встречи с экспертами, которые будут рассказывать про инструменты для работы с бизнесом, а также дадут правовые рекомендации. Эти советы должны помочь своему делу оставаться конкурентоспособным в современном мире.

Маркетологи Иван и Светлана Иволга расскажут, как пользоваться искусственным интеллектом и превратить трафик в доход. Слушателям объяснят, как пользоваться теми или иными инструментами и алгоритмами для повышения продаж без рекламы.

Бизнес-юрист Алена Крылова расскажет о новых законах и правках в них, связанных с запретом иностранных слов. Она поделится данными о возможных штрафах для нарушителей, рисках переходного периода, а также о том, как юридически грамотно адаптировать документы и вывески.

Участие бесплатное, необходима предварительная запись по телефонам: 99-07-81 или 8-905-445-64-56.

Ранее жителей Ставрополя пригласили поучаствовать во всероссийской акции «Свеча памяти». Онлайн-мероприятие приурочено ко Дню памяти и скорби – он пройдет 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны. Зажечь свечу и вспомнить героев можно виртуально.

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