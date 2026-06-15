Фестиваль военных оркестров Росгвардии завершился в Железноводске

На Кавказских Минеральных Водах торжественно завершился Всероссийский фестиваль военных оркестров Росгвардии «Музыка. Кавказ. И блеск военной меди!». Главные события развернулись на Феррум-площади в Железноводске, одной из главных точек притяжения города-курорта.
На церемонии закрытия смотра-конкурса назвали лучшие военные оркестры Росгвардии. Награды победителям вручил врио командующего Северо-Кавказским округом войск национальной гвардии генерал-майор Александр Росликов.
Первое место заняли военные оркестры штаба Северо-Западного округа войск нацгвардии, Отдельной дивизии оперативного назначения имени Феликса Дзержинского, а также отдельной бригады оперативного назначения махачкалинского соединения Росгвардии.
Кульминацией праздника стало выступление сводного оркестра. Фестиваль завершился, но музыка, объединяющая силу духа и красоту звука, ещё долго будет звучать в сердцах зрителей.
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