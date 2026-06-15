С начала 2026 года на Ставрополье провели 840 процедур ЭКО Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставропольском крае продолжают расширять доступ к процедуре ЭКО. Так, с начала 2026 года уже провели 840 таких операций. Всего в этом году запланированы 2145 циклов ЭКО, которые жительницы региона смогут пройти бесплатно по полису ОМС.

На процедуры ЭКО в 2026 году власти выделили 253,3 млн рублей. Это на 9% больше, чем в прошлом году, когда закладывали 233,2 млн рублей. И количество проведенных операций выросло с начала года на 12% – 840 в этом против 749 циклов в 2025 году.

«Для прохождения процедуры ЭКО по полису ОМС необходимо обратиться к гинекологу в поликлинике по месту прикрепления, пройти комплексное обследование для подтверждения диагноза и выявления показаний к ЭКО, получить выписку врачебной комиссии с подтверждением необходимости процедуры», – рассказали ТФОМС Ставропольского края

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