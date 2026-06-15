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НовостиПроисшествия15 июня 2026 8:45

В станице Ессентукской на остановке заметили подозрительный предмет

Экстренные службы подняты по тревоге
Евгения ТОКАРЕВА
На место происшествия выехали экстренные службы.

На место происшествия выехали экстренные службы.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Предгорном округе Ставропольского края объявлена тревога. Как сообщил глава территории в своих соцсетях, в станице Ессентукской на остановке общественного транспорта «Райисполком» обнаружен подозрительный предмет.

«В ЕДДС поступил сигнал о том, что в станице Ессентукской, на остановке „Райисполком“, замечен подозрительный предмет. Все экстренные службы уже направлены на место», - рассказал глава Предгорья Николай Бондаренко.

Также он сообщил, что что держит ситуацию на личном контроле. Как только специалисты дадут заключение, власти сразу сообщат о результатах.

Жителей и гостей округа призывают к бдительности, а также напоминают, что если вы обнаружили подозрительный предмет, ни в коем случае не подходите к нему, не трогайте его и не пытайтесь открыть. Немедленно сообщите о находке по номеру 112.

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