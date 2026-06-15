Лермонтовский терренкур в Железноводске закрыт до 19 июня

Лермонтовский терренкур ведет на вершину горы Железной. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН. Перейти в Фотобанк КП

С 15 июня и до конца недели на Лермонтовском терренкуре в Железноводске будут проводить обрезку сухих и аварийных ветвей. Для безопасности посетителей и бесперебойной работы спецтехники доступ на тропу будет ограничен.

«Для этого с 9:00 до 17:00 терренкур будет перекрыт. После 17:00 терренкур открываем для посетителей», - рассказал глава Железноводска Евгений Бакулин.

По словам мэра, работы продлятся до пятницы, 19 июня.

Лермонтовский терренкур - это визитная карточка Железноводска. Тропа протяжённостью около трёх с половиной километров проходит вокруг горы Железной, поднимаясь к вершине. Ежедневно сотни гостей и жителей курорта выбирают её для прогулок, занятий скандинавской ходьбой и велопрогулок.

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