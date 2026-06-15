Ставрополье поднялось на 25 место в социально-экономическом рейтинге за 2025 год Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ставрополье поднялось на 25 место социально-экономического рейтинга российских регионов за 2025 год. В прошлом году край занимал 27 строчку, говорится в исследовании РИА Новости.

Другие регионы СКФО расположились значительно ниже. И все же Дагестан (55 место) и Чечня (70 место) стали заметно выше в списке – в прошлом году республики стояли на 62 и 75 строчках соответственно.

Сохраняют свои показатели Кабардино-Балкария (77 место), Республика Северная Осетия – Алания (78 место) и Карачаево-Черкессия (80 место). И только Ингушетия в сравнении с прошлым годом опустилась и сейчас занимает предпоследнее 84 место.

На первых трех местах, как и в 2024 году, расположились Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан.

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